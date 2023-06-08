До какого возраста женщины хотят и могут заниматься сексом: ответ акушера-гинеколога

Акушер-гинеколог Евгения Пекарева назвала максимальный возраст у женщин, до которого она может заниматься сексом.

«С точки зрения физиологии женщина может заниматься сексом в любом возрасте, если ее ничего не беспокоит во время половой жизни и нет противопоказаний как со стороны органов репродуктивной системы, так и со стороны других органов», - сообщила она.

Препятствиями могут стать атрезия влагалища, бронхиальная астма, деформирующий остеоартроз и другие заболевания. Врач отметила, что в практике встречала пациенток старше 70 лет, которые занимались сексом не реже 1-2 раз в неделю. Их партнерами были мужчины той же возрастной группы.

«Если у женщины есть влагалище и стремление вести половую жизнь, то ничто ее не должно останавливать», - добавила специалист.

При этом женское либидо колеблется на протяжении всей жизни. Половое влечение зависит от гормонального фона, эмоционального настроя. Возраст не всегда влияет на силу влечения.

Начиная с 40 лет, женщина начинает терять половые гормоны. Однако в этом возрасте она как нельзя лучше знает тело и способы достижения оргазма. К 50-ти наступает климакс – он может проявляться в виде сухости и жжении во время секса. К 60 годам женское желание затухает, но пары продолжают половую жизнь.

Для сохранения желания заниматься сексом гинеколог посоветовала заместительную гормональную терапию и дозированную, но регулярную физическую нагрузку.

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