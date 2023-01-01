Сколько чашек кофе надо выпивать в день, чтобы прожить на 2-3 года дольше

Ученые из США провели исследование, которое позволило установить: если регулярно выпивать три чашки кофе в день, можно продлить себе жизнь. В среднем ее продолжительность вырастет на 3,4%.

Три чашки черного кофе в день – рекомендация для здоровых людей, не имеющих противопоказаний. Если соблюдать дозировку, можно продлить жизнь минимум на 2-3 года.

Если учитывать, что средняя продолжительность жизни у российских мужчин и женщин составляет 69 и 79 лет соответственно, то, выпивая кофе в указанной дозировке, они будут существовать на 2,3 и 2,7 лет больше.

Стоит учитывать, что это среднестатистические подсчеты. В каждом конкретном случае цифры будут меняться в любую сторону, так как учитываются образ жизни и другие факторы.

Ранее сообщалось, можно ли кофе использовать для снятия похмельного синдрома.