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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
17:30, 01 января 2023
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Сколько чашек кофе надо выпивать в день, чтобы прожить на 2-3 года дольше

Сколько чашек кофе надо выпивать в день, чтобы прожить на 2-3 года дольше

Фото: Freepik.com

Ученые из США провели исследование, которое позволило установить: если регулярно выпивать три чашки кофе в день, можно продлить себе жизнь. В среднем ее продолжительность вырастет на 3,4%.

Три чашки черного кофе в день – рекомендация для здоровых людей, не имеющих противопоказаний. Если соблюдать дозировку, можно продлить жизнь минимум на 2-3 года.

Если учитывать, что средняя продолжительность жизни у российских мужчин и женщин составляет 69 и 79 лет соответственно, то, выпивая кофе в указанной дозировке, они будут существовать на 2,3 и 2,7 лет больше.

Стоит учитывать, что это среднестатистические подсчеты. В каждом конкретном случае цифры будут меняться в любую сторону, так как учитываются образ жизни и другие факторы.

Ранее сообщалось, можно ли кофе использовать для снятия похмельного синдрома.

Источник фото:Freepik.com
Источник:Доктор Питер
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