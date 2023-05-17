Скажется на здоровье: рожденные от возрастных отцов дети имеют высокие риски развития онкологии

Мужчины, которые принимают решение о рождении ребенка после 70 лет, повышают риски развития у потомства различных заболеваний. По словам гинеколога-репродуктолога Екатерины Ожогиной, при появлении на свет такие дети могут иметь низкие баллы по шкале Апгар и высоки риски развития порока сердца.

Врач со ссылкой на исследование ученых сообщила, что по мере взросления у них растет вероятность заболеть онкологией, получить психические и когнитивные расстройства.

На этапе беременности может возникнуть невынашивание – потеря ребенка случается иногда два и более раз подряд. Это связано с ухудшением качества спермы, которое происходит у мужчин с возрастом.

Сперматозоиды могут оплодотворить яйцеклетку, но при развитии эмбриона процесс останавливается. Это случается и при естественном зачатии, и ЭКО.

Ожогина отметила, что снижение фертильности у мужчин происходит после 35 лет, хотя порога отцовства в медицине не существует.

Специалист посоветовала мужчинам, которые откладывают отцовство, рассмотреть возможность криоконсервации спермы, полученной в молодом возрасте.

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