Скажется на здоровье: рожденные от возрастных отцов дети имеют высокие риски развития онкологии
Репродуктолог раскрыла, как «сказывается» на здоровье детей рождение от возрастных отцов.
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Мужчины, которые принимают решение о рождении ребенка после 70 лет, повышают риски развития у потомства различных заболеваний. По словам гинеколога-репродуктолога Екатерины Ожогиной, при появлении на свет такие дети могут иметь низкие баллы по шкале Апгар и высоки риски развития порока сердца.
Врач со ссылкой на исследование ученых сообщила, что по мере взросления у них растет вероятность заболеть онкологией, получить психические и когнитивные расстройства.
На этапе беременности может возникнуть невынашивание – потеря ребенка случается иногда два и более раз подряд. Это связано с ухудшением качества спермы, которое происходит у мужчин с возрастом.
Сперматозоиды могут оплодотворить яйцеклетку, но при развитии эмбриона процесс останавливается. Это случается и при естественном зачатии, и ЭКО.
Ожогина отметила, что снижение фертильности у мужчин происходит после 35 лет, хотя порога отцовства в медицине не существует.
Специалист посоветовала мужчинам, которые откладывают отцовство, рассмотреть возможность криоконсервации спермы, полученной в молодом возрасте.
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