Изгибается и болит: пять проблем с мужским половым органом, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

Существует несколько проблем с половым органом у мужчин, которые нельзя игнорировать. При их обнаружении следует срочно обратиться к врачу.

Первая проблема – это наличие твердых безболезненных уплотнений в яичках. Этот признак может указывать на рак. Данный вид онкологии встречается у мужчин от 20 до 35 лет.

Вторая проблема – если пенис сильно изгибается в сторону при эрекции. Это является симптомом болезни Пейрони. Если ее не лечить, то занятия сексом станут болезненными, появится риск перелома пениса.

Третья проблема – боль при оргазме. Если так происходит в момент кульминации секса, то есть опасность, что у мужчины появилось воспалительное заболевание предстательной железы или возник рак простаты.

Четвертая проблема – жжение при мочеиспускании или трудности с этим. Данный симптом может указывать на гиперплазию простаты или инфекции. Появление крови в моче – симптом камней в почках.

Пятая проблема – появление цветных пятнышек на верхушке полового члена. Мужчина может чувствовать, что кожа там стала тесной. Это говорит о наличии «склероатрофического лихена». Проблема приводит к закупорке мочеиспускательного канала или онкологии.

Ранее мы писали о раке груди у мужчин.