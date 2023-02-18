Нутрициолог рассказала, сколько и как нужно пить кофе, чтобы продлить себе жизнь

Кофе – один из самых популярных напитков, который потребляется во всем мире. Кстати, его еще называют «черным золотом». Сам кофе можно рассматривать как питательный продукт, потому что он представляет собой смесь многих соединений, каждое из которых имеет индивидуальное назначение. Нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни, эксперт FPA Алена Денисова рассказала passion.ru, как кофе влияет на наше самочувствие и много ли в нем пользы.

Долгое время кофе считался напитком, который стоит исключить из своего рациона, поэтому у многих он продолжает ассоциироваться с чем-то вредным и негативно влияющим на организм. Но, к счастью для кофеманов, сейчас как кофе, так и другие напитки, содержащие кофеин, признаны полезными для человека.

Воздействие кофе на организм

Польза этого напитка объясняется сразу несколькими факторами:

снижение риска развития многих заболеваний. Например, сердечно-сосудистых, неврологических и диабета 2 типа. Кстати, это относится и к кофе без кофеина

стимуляция секреции желчи и поджелудочной железы

уменьшение образования камней в желчном пузыре

снижение риска развития заболеваний печени

нормализация давления

стимуляция расщепления жиров в организме.

Как кофе влияет на продолжительность жизни?

Согласно исследованиям, умеренное употребление кофе продлевает жизнь. Люди, употребляющие кофе как с кофеином, так и без него, имеют более низкий риск смерти, чем те, кто не пьет этот напиток. Связь между кофе и снижением риска смертности проявляется в количестве потребляемого кофе. У тех, кто выпивает три и более чашки кофе в день, риск смерти примерно на 10% ниже.

Особенности употребления

К особенностям стоит отнести время употребления: не рекомендуется пить кофе после 16 часов, это способно негативно повлиять на качество сна. Но здесь необходимо учитывать индивидуальные особенности человека, для некоторых позднее употребление кофе не несет такого эффекта. И еще одним важным моментом являются добавки к кофе. Большое количество жирных сливок, сахара, сиропов не добавят напитку пользы. В этом случае только повысится его калорийность, общее содержание жиров и быстрых углеводов в рационе.

Какая рекомендуемая норма?

Для взрослого человека нормальным количеством являются 3-5 чашек кофе или чая в день. Но важно не забывать и про другие источники кофеина, например, спортивные напитки.

Кофе или чай: что лучше?

На самом деле, лучше все сразу! При изучении действия как кофе, так и чая, выяснилось, что употребление обоих напитков лучше, чем употребление одного из них. Это актуально для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и смертности от всех причин.