Сильно испортить зрение или ослепнуть: названы последствия постоянного использования смартфона
Врач оценила вероятность ослепнуть из-за постоянного использования смартфона.
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Постоянное использование мобильного телефона небезопасно – гаджет оказывает негативное влияние на зрение. Врач-офтальмолог Яна Дорофеева рассказала, грозит ли от него слепота, которой часто пугают детей, чтобы «оторвать» от смартфона.
По словам специалиста, «совершенно ослепнуть от мобильного телефона невозможно» - это связано с отсутствием прямо выраженного воздействия на глаза.
«А испортить зрение все шансы имеются», - предупредила медик.
Дорофеева объяснила, что игры на телефоне или чтение мелкого текста вызывают спазм, в результате которого глаза не могут расслабиться. Это вызывает нарушение кровообращения мышцы и переходит в органические нарушения. Такая ситуация особенно опасна для детей и подростков – проблема вызывает функциональную близорукость, которая потом переходит в органическую.
Данной проблемы нет у людей 40-45 лет, у которых мышца натренирована.
Офтальмолог добавила, что зрение от телефона значительно не испортится, если нет проблем с глазами, пишет Life.
Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце сделала лазерную коррекцию зрения. Перед этим ее проверили на всевозможных аппаратах, и врачи дали согласие.