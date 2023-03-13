Сильно испортить зрение или ослепнуть: названы последствия постоянного использования смартфона

Постоянное использование мобильного телефона небезопасно – гаджет оказывает негативное влияние на зрение. Врач-офтальмолог Яна Дорофеева рассказала, грозит ли от него слепота, которой часто пугают детей, чтобы «оторвать» от смартфона.

По словам специалиста, «совершенно ослепнуть от мобильного телефона невозможно» - это связано с отсутствием прямо выраженного воздействия на глаза.

«А испортить зрение все шансы имеются», - предупредила медик.

Дорофеева объяснила, что игры на телефоне или чтение мелкого текста вызывают спазм, в результате которого глаза не могут расслабиться. Это вызывает нарушение кровообращения мышцы и переходит в органические нарушения. Такая ситуация особенно опасна для детей и подростков – проблема вызывает функциональную близорукость, которая потом переходит в органическую.

Данной проблемы нет у людей 40-45 лет, у которых мышца натренирована.

Офтальмолог добавила, что зрение от телефона значительно не испортится, если нет проблем с глазами, пишет Life.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце сделала лазерную коррекцию зрения. Перед этим ее проверили на всевозможных аппаратах, и врачи дали согласие.