Врачи дали согласие: Агата Муцениеце сделала операцию на глазах

Актриса Агата Муцениеце 23 февраля сделала операцию по коррекции зрения. Об этом она сообщила в соцсетях.

Муцениеце опубликовала фото в черных очках, которое подписала: «Так ну я сделала это». Затем она попросила «сегодня не беспокоить». «Восстанавливаюсь», - сообщила актриса.

Перед операцией глаза проверили на «всевозможных аппаратах» и врачи дали согласие на операцию. Актриса выразила надежду, что в скором времени смайл в очках будет не про нее.

Муцениеце носила очки из-за проблем со зрением. Перед процедурой специалисты запрещали использовать контактные линзы.

Ранее стало известно, что Муцениеце подала иск против бывшего мужа Павла Прилучного из-за квартиры. Актер встретил эту новость без особой радости – он обматерил экс-супругу, но она по этому поводу не расстроилась.