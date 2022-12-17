Шаурма спасет от депрессии: журналисты провели расследование

Интернет-пространство заполонили обсуждения пользователей о проведенном в 2019 году исследовании. В нем говорилось, что шаурма способна спасти человека от депрессии. Кроме того, в экспериментах якобы участвовал футболист Криштиану Роналду.

Журналисты Al Jazeera проверили факты. Оказалось, что такой научной работы нет.

Однако специалисты рассказали, что шаурма может быть полезна для наращивания мышечной массы или быть источником для повышения энергии. Если шаурма не может предотвратить депрессию, то придать ощущение сытости у нее точно получится. Но стоит помнить, что чрезмерное употребление блюда приводит к набору веса.

Ранее мы разбирались, правда ли мясо гниет в желудке.