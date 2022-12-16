Правда ли, что мясо гниет в желудке: мнение гастроэнтеролога

В мире существует огромное количество любителей мяса. Но многие считают, что это очень вредный продукт. Некоторые даже говорят, что мясо не переваривается и гниет в кишечнике. Гастроэнтеролог Александр Андреев рассказал, правда ли это.

По словам специалиста, подобное высказывание – миф. На самом деле в толстый кишечник мясо попадает уже полностью расщепленным.

«Вначале оно проходит обработку ферментами желудочного сока, а завершается пищеварительный процесс в тонком кишечнике. Под воздействием кишечных энзимов содержащиеся в мясе белки преобразуются в аминокислоты, а жиры — в жирные кислоты. Одновременно из продукта выделяются входящие в его состав витамины и минеральные вещества — железо, селен, цинк», – объяснил Андреев в беседе с порталом «Доктор Питер».

Врач посоветовал выбирать к мясным блюдам правильный гарнир. По его мнению, лучше всего отдать предпочтение овощам. Углеводные продукты – картофель, крупы или макароны замедлят процесс пищеварения.

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