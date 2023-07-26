«Сесть в это место»: есть только один случай, когда можно забеременеть от использованного полотенца

Акушер-гинеколог Мария Милютина заявила, что забеременеть от использованного полотенца «теоретически возможно». Речь идет о ситуации, когда его совсем не меняют и биоматериал сохранился на ткани.

«То есть, если совсем не меняете и материал будет «готовый» лежать. И прям вот сесть в это же место, то теоретически это возможно, а во всех остальных случаях — нет», - сказала специалист Пятому каналу.

Гинеколог считает, что в целом забеременеть от полотенца невозможно, тем более, если ткань обрабатывают и стирают. Милютина опровергла миф, распространенный и используемый женщинами, что беременность наступила после отпуска не от курортного романа.

Врач указала, что биоматериал смоется, даже если прополоскать полотенце в холодной воде.

Ранее врач-дерматолог Алена Романова рассказала порталу «Страсти», что полотенца лучше не держать в ванной.