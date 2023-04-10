Семечки, лук и свёкла: уролог перечислил 10 продуктов для повышения мужской потенции

С каждым годом все больше молодых людей до 40 лет обращаются к урологам с проблемами, связанными с потенцией. Чаще всего они вызваны неправильным образом жизни и питанием. Уролог высшей квалификационной категории центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной Андрей Смерницкий перечислил 10 продуктов, употребление в пищу которых может существенно помочь с эрекцией.

В первую очередь, мужчины должны обратить внимание на гранат, арбуз и руколу . Они являются естественными буферами нитратов, а, следовательно, повышают выработку оксида азота — медиатора эрекции.

Также полезны для потенции орехи , а именно грецкие. Они богаты магнием и железом, благодаря чему помогают бороться с тревожностью, повышают выносливость и укрепляют мышцы.

Не стоит отказывать и от шпината - донатор жирорастворимого витамина Е, незаменимого для сперматогенеза. А свёкла и свекольный сок , между тем, являются естественными афродизиаками.

Эксперт также считает, что повышению потенции способствует употребление чеснока и лука . Мужчины обязаны регулярно есть их, так как они помогают бороться со стрессом, который часто становится причиной возникновения проблем с эрекцией.

И последний продукт – это тыквенные семечки. Именно они, по мнению специалиста, являются источником цинка, магния, фосфора, витаминов A, B, C, E, K, F, калия. Кроме того, что они в принципе полезны для здоровья, они еще и улучшают работу предстательной железы и сперматогенез.

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