Дело не в габаритах «достоинства»: почему женщины ценят размер полового органа

Считается, что размер мужского полового органа влияет на удовольствие от секса. Однако многие мужчины считают размер своего «достоинства» неудовлетворительным: им бы хотелось иметь пенис, как минимум, длиной 20 см.

Сексолог Анджей Гришевский объясняет: миф о том, что для женщины важен размер, появился от самих мужчин. По его мнению, причина кроется в желании доминировать над женщиной с использованием «инструмента» соответствующего размера.

Мужчины от природы – соперники: они стремятся почувствовать власть и верят, что размер определяет эти критерии. Этот атавизм от предков и является причиной стремления к большому размеру.

Сексолог рассказал об эксперименте, в ходе которого женщинам предложили обозначить размер пениса возлюбленного и сравнить его с реальными данными. Результаты многих шокировали.

«Что интересно, я не знаю ни одной женщины, которая относилась бы к пенису с таким восторгом, какой ожидает от нее мужчина», — говорит Гришевский.

Он отметил, что есть женщины, которые жалуются на размер гениталий партнера. В таком случае проблема лежит в неумении разговаривать на интимные темы.

Ранее мы писали о размере полового органа у мужчин с крупным носом.