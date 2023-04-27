Сексолог рассказал, почему русские звезды несчастны в любви

Главная проблема звёзд – доверие. А точнее – его недостаток. Именно по этой причине, с точки зрения сексолога Евгения Ковальчука, большинство его звёздных клиентов испытывают проблемы в любовных отношениях.

По словам эксперта, чем известнее человек, тем больше он хочет, чтобы его любили как личность, а не за его деньги и влияние.

«Среди моих звездных клиентов вопрос доверия остается очень актуальным», — приводит Пятый канал цитату Ковальчука.

В основе крепких отношений, напоминает сексолог, лежит прежде всего забота и взаиморазвитие.

Советую делать выбор в пользу того партнёра, чувств которого я сомневаться не приходится, – заключает специалист.

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