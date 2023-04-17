Сексологи нашли взаимозависимость между мужской депрессией и женским оргазмом

Груз психологических проблем, которые мужчина приносит с собой в постель, на самом деле мешает сексу. Причем сам партнер может об этом и не подозревать.

К такому выводу пришли сексологи из университета штата Флорида, проанализировав сексуальные проблемы более чем у сотни пар разного возраста.

В ходе исследований, на которые ссылается Газета. Ru, выяснилось, что мужчина, находящийся в состоянии депрессии, гораздо реже удовлетворяет женщину во время интимной близости. Удовлетворенность сексом у партнерши падает, если она ощущает тревожность своего партнера. Особенно заметна эта зависимость у возрастных пар.

При этом речь не идет о половой холодности или «постельных неудачах» - сам партнер может считать, что все в порядке.

Более того, обратной зависимости американские ученые также не выявили: психологические депрессивные проблемы партнерши практически не оказывают влияния на удовлетворенность сексом партнера-мужчины.