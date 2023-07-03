Сексолог назвала плюсы и минусы идеи разделить супружескую кровать с кем-то третьим

Продолжительные отношения зачастую превращаются в рутину и обыденность. Для того, чтобы сохранить страсть и любовь с партнером, люди прибегают к большому количеству разных способов и экспериментов, среди которых секс втроем.

Сексолог Ирина Барбат рассказала Life.ru, стоит ли приглашать в постель третьего и какие преимущества и недостатки данной модели существуют.

Среди основных аргументов «за» специалист назвала возможность разнообразить сексуальную жизнь, а также испытать новые ощущения.

Барбат отметила, что такие фантазии возникают, когда интимная жизнь партнеров уже налажена, а порнографические сцены толкают на желание пережить подобное.

Зачастую секс втроем — фантазия мужчин. Женщины в меньшей степени готовы разделить постель с кем-то еще, поэтому для того чтобы все прошло хорошо, необходимо учесть все возможные нюансы.

Так, среди аргументов «против» сексолог, в первую очередь, выделяет неприемлемость акта втроем для одного из партнеров, в сознании которого лежат определенные установки. Часто человек соглашается реализовать желания возлюбленного, но продолжать дальнейшие отношения становится тяжело.

Еще одна причина — психологическая неготовность. Во время полового акта может возникнуть ревность, которая не только помешает процессу, но и, возможно, испортит отношения в будущем. Необходимо четко осознавать позицию каждого по этому вопросу.

Безопасность — один из главных аргументов. Необходимо очень серьезно подойти к выбору партнера, чтобы не получить в качестве подарка «венерический букет».

Последним аргументом сексолог выделяет возможную зависимость от секса втроем. Поскольку такой акт — сильный возбуждающий сценарий, пережив этот опыт, могут возникнуть сложности при дальнейшем классическом сексе с партнером. Это также может испортить отношения.

Ранее акушер-гинеколог Евгения Пекарева ответила на вопрос, нужен ли «секс для здоровья». По ее словам, оргазм, испытанный с партнером, не отличается от приятного чувства в конце сексуального возбуждения при мастурбации.