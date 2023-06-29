Сексолог дала совет, как подобрать секс-игрушку для получения более ярких оргазмов

Семейный психолог и сексолог Ольга Царенко рассказала Life.ru, как выбрать подходящий секс-девайс.

Для того чтобы выбрать правильное устройство, нужно точно понимать, что вы хотите получить. Специалист объясняет, что существуют вагинальные, клиторальные, анальные и многофункциональные стимуляторы.

Использование игрушки — быстрый способ достижения оргазма. Если же мы говорим о получении удовольствия с партнером, важно учитывать и его желания. Как сказала психолог, это затрачивает больше времени и энергии. Девайс значительно упрощает достижения оргазма, а поскольку наш мозг любит искать легкие пути получения удовольствия, важно не перестараться и использовать игрушки во время полового акта с партнером, не теряя при этом контакта.

Психолог также отметила, что игрушки — невозвратны по закону о защите прав потребителей товар, поэтому важно изучить девайсы перед покупкой.

Царенко рассказала о самых популярных устройствах. Среди них: клиторальные стимуляторы (вакуумные и вакуумное-волновые), которые подходят для использования в паре, и для тех девушек, кто не испытывает вагинального оргазма. Кролики и вагинальные стимуляторы подходят для тех, кто умеет получать удовольствие от проникновения. Анальные стимуляторы подходят для всех полов. Важно, чтобы прибор был с ограничителем.

Специалист предостерегла от использования игрушек в душе. При выборе девайсов для таких утех преимуществом будет дистанционный пульт или управление с телефона. «Я рекомендую выбирать многофункциональные — это игрушки, которые имеют несколько точек и видов стимуляции. Также рекомендую выбирать устройства, которые можно использовать в парном взаимодействии», — добавила психолог.

Ранее мы писали, что гинекологи назвали лучший стимулятор для клитора.