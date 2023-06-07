Сексолог Богданов о том, что такое сквирт и как его достичь

За последние несколько лет тема сексуального просвещения стала популярна как никогда. Сквирт, в свою очередь, стал самым обсуждаемым топиком этой сферы жизни. Что такое сквирт и как его добиться — объяснил Life.ru сексолог Владимир Богданов.

Сексолог Владимир Богданов подробно рассказал о сквирте. По словам эксперта, это выделение жидкости во время стимуляции точки G.

«По сути, сквирт — это мочеиспускание, но не привычной нам переработанной мочи, а первичной мочи без цвета и запаха с выделениями из желёз Скина. Железы Скина расположены в стенках влагалища недалеко от точки G», — объясняет сексолог.

Врач не приравнивает это к оргазму, но не умаляет удовольствие от процесса. При этом, Богданов отмечает: «Большое значение имеют правильная подготовка и правильная стимуляция.»

Говоря о том, почему не все могут достичь сквирта, сексолог выделяет ряд факторов. Во-первых, он отмечает, что физиология каждой женщины уникальна. Половые органы различаются, как и степень чувствительности. Еще одним важным фактором при достижении сквирта сексолог выделяет психологическую близость партнеров.

Также врач упоминает о правильной технике ласк: важно подобрать верную скорость, давление и зачастую использовать секс-игрушки, предназначенные для стимуляции точки G.

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