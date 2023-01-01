Партнер не может довести до оргазма? Причина может быть в тебе

В мастурбации, то есть в желании доставить себе удовольствие, нет ничего постыдного и странного. Однако в попытке раскрыть собственную сексуальность можно зайти слишком далеко. Настолько, что сексуальный опыт с партнером может вызывать лишь одно разочарование. Почему? Все дело в дезадаптивной мастурбации.

Говоря простыми словами, речь идет о достижении женщиной оргазма такими движениями и способами, которые просто невозможно воспроизвести во время полового акта с мужчиной. Сюда можно отнести мастурбацию струей воды в душе, трение бедрам и сжатия ног, ласки исключительно клитора, подручные средства и, конечно, секс-игрушки. В последнее время на прилавках секс-шопов представлено такое многообразие вибраторов с разными насадками и мощностями, что удивляться, почему достичь оргазма с партнером не удается, в общем-то, не приходится – причина на поверхности (или спрятана в комоде). Правда, это не значит, что теперь нужно выбросить на помойку все свои приспособления для ласк. Выход есть.

По словам ведущего секс-коуча Москвы Екатерины Федоровой, при выборе секс-игрушки для самоудовлетворения будет неплохо придерживаться, так скажем, консервативных взглядов, и остановить свой взгляд на классическом, самом простом вибраторе.