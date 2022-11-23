Секс в валенках со взрослым мужчиной: какие способы гарантируют рождение мальчика

Многие будущие родители хотят заранее предопределить пол ребенка. Однако чаще всего это оказывается невозможно. Рассказываем, что на этот счет думают эксперты разных областей: врач, психолог и экстрасенс.

По мнению врача-гинеколога Ирины Меньшиковой запланировать, кто родится – мальчик или девочка невозможно. Пол будущего ребенка зависит в первую очередь от мужчины, так как именно в его сперматозоидах содержатся Х-хромосома или Y-хромосома, оплодотворяющие яйцеклетку.

Специалист уверена, повлиять на пол ребенка нельзя. Это не зависит ни от каких факторов. Питание, определенный образ жизни, привычки, состояние окружающей среды, фаза луны – никак не гарантируют зачатие именно мальчика или именно девочки.

Но с медиком не согласна экстрасенс Марианна Абравитова. Она считает, что с эзотерической точки зрения, все зависит от самой души, которая выбирает, кем ей родиться. При этом чаще всего мальчики рождаются от взрослых мужчин, а девочки от более молодых. Также эксперт отметила, что по божественной воле чаще всего на свет появляются именно мальчики, так как они участвуют в войнах, драках и в принципе живут меньше.

Абравитова напомнила и о народных приметах, которые во все времена помогали паре запланировать именно наследника. Для этого занимались сексом в валенках или клали кинжал под подушку. Однако время изменилось, и теперь мало у кого в семье стоит пара валенок или лежит наготове холодное оружие.

Свое мнение высказала и психолог Наталья Искра. Она считает, что получить нужный пол ребенка можно, если хорошо изучить психологические особенности будущих родителей. По ее словам, у сильных женщин чаще всего рождаются мальчики, так как они не хотят терпеть «конкурентку» в семье. И наоборот – у более мягких дам на свет появляются девочки.

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