Секрет раскрыт: зачем на мужских трусах маленький кармашек

Как известно, небольшой кармашек на передней части нижнего мужского белья является неотъемлемым элементом этого предмета одежды.

Раньше так называемый гульфик позволял мужчинам быстро сходить в туалет, однако и в наши дни, когда необходимость оперативно справлять нужду отпала, топовые дизайнеры по-прежнему добавляют этот элемент в свои разработки.

Опрос мужской части населения показал: современный молодой человек считает, что «клапан» существует для красоты или для вентиляции, так как использовать его по назначению не очень удобно.

Также существует слух, что гульфик используется для придания дополнительного объема в интимных местах, а некоторые особенно изобретательные молодые люди, даже умудряются хранить там презервативы.

Ранее мы писали про то, как определить характер девушки по её трусикам.