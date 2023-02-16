Как определить характер девушки по её трусикам

Мастер восковой эпиляции и косметолог из штата Флорида Клара Дэниелс по ходу своей практики набрала изрядное количество статистических данных о своих клиентках.

Обобщив самое главное, эксперт пришла к любопытным выводам о соотношении женского характера со стилем нижнего белья.

Целомудренные трусы-боксеры выбирают неторопливые представительницы прекрасного пола, любящие много времени проводить дома.

Бикини – признак энергичности и четкого понимания поставленных целей.

Кружевные стринги почти всегда указывают на то, что их обладательница настроена на интимную встречу, находится в поисках любовных отношений.

Я заметила: как только девушки остепеняются – перестают носить стринги, - утверждает Клара.

Объемные трусы с завышенной талией – признак размеренного образа жизни, устоявшихся привычек к комфорту, - сообщает Lenta.ru.