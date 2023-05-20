Седину у мужчин признали признаком отменного здоровья

Встретив седого мужчину, многие начинают думать о преждевременном старении организма этого человека. Данное мнение опровергли новые исследования: они доказали обратное: белая шевелюра у мужчин – это признак отменного здоровья.

Ученые установили взаимосвязь между цветом волос и состоянием организма. Они увидели, что существует прямая зависимость между синтезом феомеланина, эумеланина и процессом старения.

Феомеланин придает волосам красный и каштановый оттенки, а эумеланин – коричневый и черный. Синтез первого происходит в присутствии глутатиона – важнейшего внутриклеточного антиоксиданта. Для синтеза эумеланина он не требуется.

С возрастом уровень глутатиона снижается, а интенсивность окислительных процессов растет. Это означает, что седые волосы – признак не ускоренного старения, а крепкого здоровья.

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