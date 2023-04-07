Так лучше: Филипп Киркоров снял парик блондина

55-летний певец Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Жара». Артист, прошедший вторую серию пластических операций, снял парик блондина.

Его борода по последней моде была стилизована под седину на голове. Как пишет сайт kp.ru, без парика Киркоров смотрелся естественнее – артисту явно так лучше.

Киркорову вручили премию за лучший концертный тур. Благодаря команду, он высказался на тему отъезда из России.

«В этом году 36 сезон моей популярности в этой стране, которую я люблю, и из которой уезжать не собираюсь», - сказал исполнитель.

Он отметил, что не является лучшим танцором, певцом, актером или режиссером, но в его личности есть то, что заставляет зрителей приходить на концерты.

Киркоров недавно перенес пластические операции и косметические процедуры. Итог пластики окончательно проявится через полгода. На «Жаре» артист выглядел худым, на коже не осталось морщин.

Ранее мы подробнее рассказывали об омоложении Киркорова у косметолога.