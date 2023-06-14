Хирург Гадзиян назвал утренний симптом, указывающий на смертельную болезнь

Довольно часто люди откладывают походы к врачу и игнорируют даже весьма тревожные симптомы, указывающие на серьезные сбои в организме. Хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян отметил, что порой пациенты тянут настолько, что уже в рамках диспансеризации обнаруживаются заболевания, среди которых критическое ожирение печени, деградация зрения, ранние катаракты, гипертония, рак кишечника, легкого, горла. А чтобы предотвратить развитие недугов, достаточно лишь вовремя обращать внимание на определенные сигналы.

Как отметил эксперт изданию «Российская газета», в первую очередь каждого человека должен насторожить утренний кашель. Если он доходит «до задыхания», то это может указывать на серьезные проблемы в организме.

Также не стоит игнорировать головные боли, постоянную изжогу и непрекращающуюся диарею. Кроме того, по словам специалиста, о наличии смертельной болезни говорит и частое тревожное ощущение в груди.

Как только человек замечает хоть один из перечисленных симптомов, нужно обязательно обратиться в больницу за помощью и пройти необходимые обследования. Хирург отметил, что ЗОЖ не всегда является залогом крепкого здоровья. Даже без вредных привычек люди все равно сталкиваются с проблемами, поэтому необходимо следить за состоянием организма и вовремя сдавать все анализы.

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