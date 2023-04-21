Российский врач ответил на слухи, что лекарство от рака давно изобретено для элиты

Существует миф, что лекарство от рака давно изобретено, но его используют только для элиты. Эту информацию прокомментировал заместитель главного врача кузбасского онкодиспансера с 15-летним стажем Александр Соболев.

«Навряд ли такое лекарство существует, есть много примеров, когда известные и богатые люди, например, Раиса Горбачева, Стив Джобс, умирали от рака, хоть и входили в так называемую элиту нашего общества и могли лекарством воспользоваться, если бы оно существовало», - сказал медик.

В случае создания лекарства от рака врачи «с удовольствием бы вылечили всех», добавил источник.

По мнению Соболева, будущее как раз за лекарствами – специалисты работают над совершенствованием препаратов от онкологии. В последнее время появились таргетная терапия, при которой лекарства направлены исключительно на раковые клетки, а также иммунотерапия – она позволяет переводить смертельную болезнь в хроническую.

Говоря о симптомах рака, специалист заявил: на начальных стадиях обычно никаких признаков нет. Они появляются, когда опухоль давит на органы – возникают болезненные ощущения.

Врач опроверг связь онкологии и сотовых телефонов, а также микроволновок. Он утверждает, что вся информация об этом – не более, чем слухи. Исследования не выявили прямой связи.

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