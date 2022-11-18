Российская база о ВИЧ-инфицированных пополнилась на 40 тысяч человек

Федеральный регистр о ВИЧ-инфицированных в России пополнился на 40 тысяч человек. Такое количество пациентов добавилось с начала 2022 года. Прогноз на конец года – 60 тысяч.

Пессимистичные цифры озвучил руководитель одного из отделов в центре Роспотребнадзора Вадим Покровский. Дальнейший рост, считает он, связан с притоком беженцев и пациентов с присоединенных территорий.

При этом в девяти субъектах РФ уже поставили на учет 300 беженцев с ВИЧ.

На начало 2022 года в российской базе числились 1,1 млн человек. Совокупно за все время в стране выявили 1,56 млн заболевших, 425 тысяч скончались.

Ранее в Польше заявили, что статистика ВИЧ в стране набирает обороты с притоком украинских беженцев. За год там зафиксировали около двух тысяч заражений.