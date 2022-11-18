11:53, 18 ноября 2022
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Российская база о ВИЧ-инфицированных пополнилась на 40 тысяч человек
Федеральный регистр о ВИЧ-инфицированных в России пополнился на 40 тысяч человек. Такое количество пациентов добавилось с начала 2022 года. Прогноз на конец года – 60 тысяч.
Пессимистичные цифры озвучил руководитель одного из отделов в центре Роспотребнадзора Вадим Покровский. Дальнейший рост, считает он, связан с притоком беженцев и пациентов с присоединенных территорий.
При этом в девяти субъектах РФ уже поставили на учет 300 беженцев с ВИЧ.
На начало 2022 года в российской базе числились 1,1 млн человек. Совокупно за все время в стране выявили 1,56 млн заболевших, 425 тысяч скончались.
Ранее в Польше заявили, что статистика ВИЧ в стране набирает обороты с притоком украинских беженцев. За год там зафиксировали около двух тысяч заражений.
Источник фото:Joanna Malinowska/Freestocks.org
Источник:РБК
Автор:Лилия КараеваТеги:
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