В Польше выросло количество ВИЧ-инфицированных из-за украинских беженцев

Министерство здравоохранения Польши обнародовало результаты доклада о распространении ВИЧ-инфекции на территории страны.

Данные исследования пугают: зафиксировано около двух тысяч новых заражений ВИЧ за последний год.

Кроме того, статистика указывает, что общий уровень заболеваемости набирает обороты. По данным Минздрава республики, к началу 2023 года количество больных СПИДом в стране перевалит за две с половиной тысячи.

Рост заболеваемости эксперты связывают в том числе, с «изменениями поведения в сексуальной сфере», а также «с притоком беженцев из Украины».

Сообщаются, что польские политики собираются объединится с общественными движениями, чтобы усилить среди населения просветительскую работу.

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