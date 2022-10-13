17:48, 13 октября 2022
1 мин.
В Польше выросло количество ВИЧ-инфицированных из-за украинских беженцев
Министерство здравоохранения Польши обнародовало результаты доклада о распространении ВИЧ-инфекции на территории страны.
Данные исследования пугают: зафиксировано около двух тысяч новых заражений ВИЧ за последний год.
Кроме того, статистика указывает, что общий уровень заболеваемости набирает обороты. По данным Минздрава республики, к началу 2023 года количество больных СПИДом в стране перевалит за две с половиной тысячи.
Рост заболеваемости эксперты связывают в том числе, с «изменениями поведения в сексуальной сфере», а также «с притоком беженцев из Украины».
Сообщаются, что польские политики собираются объединится с общественными движениями, чтобы усилить среди населения просветительскую работу.
ФОТО: https://ru.freepik.com/