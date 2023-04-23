Роспотребнадзор назвал «тревожные звоночки» кори

Роспотребнадзор объяснил россиянам симптомы кори, пишут РИА Новости.

Врачи отметили, что среди важных признаков кори — заложенный нос, сухой грубый кашель и повышенная температура. У пациентов возникает вялость и слабость, а аппетит снижается.

Спустя 3-4 дня лицо больного становится одутловатым, веки отекают, но сыпи не будет. Сыпь распространяется по телу на пятый день. Сначала она охватывает центр лица, уши, а потом переходит на грудь. На вторые сутки у пациента наблюдается сыпь уже по туловищу, руках и бедрах, а на третьи — на кистях рук, голенях и стопах.

Специалисты добавили, что спустя 3-5 дней с момента начала высыпаний происходит пигментация. Сыпь обретает буровато-коричневый оттенок, температура снижается, а больной чувствует улучшение здоровья.

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