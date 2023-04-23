Психологи разработали концепцию по сохранению благополучия в интимной жизни пожилых людей

В Великобритании психологи из Саутгемптонского университета придумали концепцию для сохранения интима в пожилом возрасте.

Исследование было проведено среди 31 добровольца пожилого возраста. Ученые задавали вопросы об интимной жизни. Так, было выяснено, как люди относятся к изменениям, приходящим с возрастом. Также испытуемые заполнили анкету демографических данных.

В результате исследователи отметили, что активность сексуальной жизни снижалась и считалась обычным явлением. При этом некоторые бросали вызов и решались сохранить количество половых актов.

«Полученные нами результаты важны, так как могут помочь разработать новые методы терапии для пожилых людей с сексуальными проблемами», — объяснили авторы.

Ученые добавили, что интимную связь можно сохранить через общий опыт, эмоциональную близость и поддержку друг друга.

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