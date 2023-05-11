Рискуют заболеть: найдена тревожная связь между искривлением полового органа у мужчин и несколькими видами рака

В США обследовали 1,5 миллиона пациентов и пришли к выводу, что мужчины с искривленным половым органом в большей степени рискуют заболеть разными видами рака. В частности, болезнь Пейрони (искривление пениса – прим.) повышает риск рака яичек на 40%.

Вероятность рака кожи возрастает на 29%, а рака желудка – на 40%.

К тому же отцы и их сыновья, у которых была данная болезнь, имеют в организме определенный набор генов, выдающих предрасположенность к онкозаболеваниям урологического профиля.

Это означает, что таким мужчинам следует ежегодно сдавать анализы на онкомаркеры.

Установлено, что при болезни Пейрони в соединительной ткани пениса начинается фиброзный процесс. С чем это связано, неизвестно, но данный процесс стал встречаться все чаще.

Ранее мы писали о том, может ли активная половая жизнь довести мужчину до рака.