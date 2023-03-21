Риск есть у всех: эксперт раскрыла, в каких семья чаще всего рождаются дети с синдромом Дауна

Синдром Дауна – врожденная хромосомная аномалия, которая заключается в наличии лишней хромосомы в 21-й паре. Заболевание регистрируется примерно у одного из 500-800 младенцев, и ежегодно в России рождаются около 2500 детей с этой патологией. Причем предсказать, в какой семье появится особенный ребенок – практически невозможно, так как в зоне риска находится каждая женщина.

По словам генетика Елены Барановой, чаще всего дети с синдромом Дауна появляются у тех, кто «не отягощен наследственностью». То есть, у кого в роду не было подобных случаев. При этом вероятность рождения такого малыша увеличивается с возрастом. Чем старше мама, тем выше риск, отметила эксперт в беседе с РИА Новости. Но молодые родители также могут воспроизвести особенного младенца.

Современная медицина позволяет заранее определять количество хромосом у плода. Всем беременным женщинам предлагают на 11-14 неделе сделать скрининг, в рамках которого сдается кровь из вены и проводится ультразвуковое исследование. Также будущие мамы могут пройти неинвазивный пренатальный тест, помогающий определить аномалии у ребенка.

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