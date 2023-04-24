Рак возникает в местах воспаления: врачи раскрыли механизм образования онкологии

Врачи раскрыли механизм образования раковых клеток. Согласно исследованиям, их росту способствуют воспалительные процессы.

Раковые клетки происходят из макрофагов – тех самых клеток, которые едят вирусы, паразитов. Как только в организме появляется место, требующее заживления, макрофаги устремляются туда. Раковые клетки ведут себя, как макрофаги: в случае воспаления они тоже мигрируют туда.

Существуют примеры, когда опухоли возникали в местах воспаления и появлялись именно при воспалительном процессе в организме, пишет Solenka.Info, не называя источник.

Известно, что воспаления снижают иммунную систему. Чтобы этого не допустить, следует придерживаться следующих правил: уменьшить количество углеводов, принимать витамин Д, а также тренироваться.

Ранее врач ответил на слухи, что лекарство от рака давно изобретено для элиты.