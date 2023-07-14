Рак, туберкулез и диабет: к чему может привести даже умеренное потребление алкоголя

Употребление алкоголя даже в умеренных дозах может увеличить вероятность развития некоторых болезней, в частности, рака. К такому выводу пришли канадские ученые, которые проанализировали 6 тысяч статей и рассмотрели связь алкоголя и 18 проблем со здоровьем.

Доказано, что с увеличением алкоголя вероятность появления расстройств растет. Но даже при небольших дозах спиртное провоцировало развитие недугов.

Например, выпивая одну стандартную дозу алкоголя в сутки, мужчины рискуют получить туберкулез, диабет, гипертонию, цирроз печени и даже некоторые виды рака. Но есть и положительный момент – данное количество спиртного защищало от инсульта, заметили ученые.

У женщин при небольших дозах выпитого вырастает риск формирования диабета, эпилепсии, рака молочной железы, печени, гортани, рта и глотки, колоректального рака, пишет Lenta.Ru. Для мужчин и женщин характерно, что при приеме умеренного количества алкоголя снижалась вероятность ишемической болезни сердца.

Ранее ученые установили, работницы каких профессий рискуют через 10 лет столкнуться с раком. В список вошли парикмахеры, косметологи, бухгалтеры и другие.