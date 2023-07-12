Бухгалтеры, парикмахеры и косметологи: женщины каких профессий рискуют через 10 лет работы получить рак яичников

Ученые из Монреальского университета установили профессии, представительницы которых рискуют получить рак яичников спустя 10 и более лет работы. Для этого исследователи проанализировали данные свыше тысячи женщин.

Были взяты сведения о здоровье женщин от 18 до 79 лет. Ученые пришли к следующим выводам: рак яичников возможен у бухгалтеров, косметологов, офтальмологов, парикмахеров. Уязвимы специалисты, работающие в сфере продаж и строительства, розничной торговли, производства одежды.

На исследование ученых обратило внимание издание Газета.Ru.

У занятых в строительстве риск рака яичников увеличивается в три раза, у бухгалтеров – в два. На работе в швейной промышленности этот показатель вырастает до 85%, в продажах – до 45%, розничной торговле – 59%.

Ученые объяснили, чем может быть обусловлено заболевание у парикмахеров и косметологов. Эти специалисты работают с канцерогенными химическими веществами: аммиаком, перекисью водорода, красителями. У сотрудников в офисах риск рака яичников связан с сидячей работой.

Есть одна профессия, где риск рака яичников снижен. Речь идет о медсестрах.

Ранее онколог рассказал об указывающей на рак боли в спине.