Простая хитрость с туалетной бумагой избавит от неприятного запаха в шкафу

С помощью туалетной бумаги или активированного угля можно с легкостью решить проблему неприятного запаха в шкафу. Достаточно оставить рулон в гардеробе или разложить таблетки на полочках.

Стоит отметить, что запах появляется в шкафу из-за неправильного хранения вещей. Если на полки класть чистую одежду вперемешку с грязной, то никакой свежести не будет.

В закрытых шкафах нет полноценной циркуляции воздуха, и вещи начинают впитывать влагу. В результате возникает неприятный запах.

В таком случае можно оставить в шкафу рулон бумаги. Для лучшего эффекта на него брызгают эфирное масло.

Если в помещении очень влажно, то лучше использовать активированный уголь. Один раз в 25-30 дней таблетки следует менять.

Не нужно забывать, что требуется проводить генеральную уборку шкафа. В этом случае полки освобождают от вещей и обрабатывают средством для очистки поверхностей.

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