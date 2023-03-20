Ради молодости и красоты: нестареющие японцы обязательно употребляют эти продукты

Для сохранения молодости и красоты человеку следует употреблять несколько продуктов. Их в книге «Что едят люди, которые не стареют» назвала гастроэнтеролог из Японии Аки Кудо.

По словам специалиста, внешность зависит от рациона человека. Зачастую люди одного возраста выглядят по-разному: у кого-то свежая и бархатистая кожа, у другого – тусклая и с неровностями.

Специалист призналась, что начинает осмотр с определения состояния кожи. Также медик рассказала, что люди с хроническими заболеваниями выглядят старше.

Кудо дала несколько советов для сохранения здоровья и красоты. Она рекомендовала не допускать запоров, пить воду по утрам и есть больше морской капусты и овощей с пищевыми волокнами.

Важную роль играет коричневый рис. Допускается употребление цельнозернового хлеба и овсянки.

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