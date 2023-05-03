Пятнышки мочи на белье при чихании и кашле: это лечится без операции

Проблема недержания и подтекания мочи существует у многих женщин: по статистике, около 75% представительниц прекрасного пола старше 55 лет сталкиваются с этой ситуацией. Существует современный способ для ее лечения.

Стоит отметить, что если раньше пятнышки мочи на белье при чихании, смехе или кашле считались нормой, то сейчас на проблему смотрят иначе. Это состояние некомфортно, и его надо лечить.

Подтекание вызвано ослаблением интимных мышц - эффективно решить задачу позволит электростимуляция мышц тазового дна. О процедуре рассказала врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Гульнара Мансурова.

Процедура призвана восстановить нервно-мышечную проводимость тканей. Это означает, что при чихании, прыжках и других действиях импульс от головы к нерву будет приходить быстрее. В результате мышца сокращается и предотвращает тем самым подтекание.

Мансурова отметила: «Тренировки на аппарате позволяют почувствовать и осознать свои мышцы». По словам врача, пациент с помощью процедуры начинает «осознанно управлять разными группами мышц».

Акушер-гинеколог Елена Силантьева подтвердила, что электростимуляция мышц тазового дна – мировой тренд, который набирает обороты. Он уберегает от пролапса (опущения) и необходимости операции. Хирургическое вмешательство показано при повреждении фасций. Женщинам стоит при незначительных жалобах обращаться ко врачу и не терять время – в таком случае проблему пролапса гениталий можно решить на 1-2-й стадии изменений и без операции.

Ранее мы писали о проблеме недержания мочи у мужчин.