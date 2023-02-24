Пять признаков влюбленности: как распознать, что вы сильно понравились мужчине в начале знакомства

Существуют пять признаков, по которым можно определить, что вы сильно понравились человеку. Их назвала психолог Наталья Манухина.

По ее словам, симпатия – это преддверие любви. Распознать ее можно по нескольким особенностям поведения.

Во-первых, если человек постоянно смотрит вам в глаза. Во-вторых, если на его лице присутствует легкая улыбка. Третий признак – распахнутый взгляд. Четвертый – попытка слегка наклониться в вашу сторону во время разговора. Пятый опознавательный знак – это открытая поза и никаких скрещенных рук.

Психолог Юлия Чуприкова предложила мгновенный тест, который определяет, нравитесь ли вы человеку. Для этого нужно подойти поближе и посмотреть человеку в глаза. Расположенный к вам человек не отведет глаза, а будет смотреть, сколько нужно.

Она рассказала, что сильную симпатию выдаст интимный взгляд, то есть изучение человека от макушки до пят. Интерес человека также проявляется в долгом взгляде глаза в глаза. У человека, которому вы нравитесь, во время разговора голос станет ниже и мягче. Мужчины очень любят улыбку у женщин, а сами могут невзначай подмигивать своему объекту симпатии.

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