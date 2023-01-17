Лолита назвала фразу, из-за которой рассталась с мужчиной

Певица Лолита назвала фразу, после которой рассталась с мужчиной. По заявлению артистки, он был единственным, кто произнес такие слова.

Фразу, за которую мужчина «вылетел с вещами в коридор», произнес бывший муж Лолиты.

«Только один человек, который из всех четырех браков, был самый неразвитый, у него единственного хватило мозга сказать мне фразу», - вспоминает певица.

Она не назвала имени мужчины, но уточнила, что супруг «ничего не зарабатывал» и «висел на ее шее».

«Только он додумался мне сказать: «Ты много работаешь, ты должна сидеть дома ждать мужа с работы с ужином!» - поделилась Лолита.

В ноябре стало известно, что спустя некоторое время после развода с пятым мужем в жизни певицы появился новый мужчина. Его имя неизвестно, но артистка счастлива в отношениях.