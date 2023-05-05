Пять причин: каким женщинам показаны филлеры для интимной области

Существует несколько ситуаций, когда женщина может прибегнуть к использованию филлеров в интимной области. Их назвала врач-гинеколог Залха Базарова.

Помимо желания женщины изменить внешний вид интимной области, специалист может посоветовать прибегнуть к филлерам при асимметрии и деформации тканей промежности, а также стенок влагалища.

Возможно их применение, если отчетливо наблюдаются возрастные изменения аногенитальной области: возникли ксероз, анальные трещины, снизился тонус мышц и эластичность кожи.

Третий случай – если требуется скорректировать форму малых или больших половых губ вследствие недоразвития, травм, родов, послеоперационных рубцов.

Филлеры помогают при вагинизме – непроизвольном спазме мышц влагалища. Обычно это препятствует нормальному занятию сексом и даже использованию тампонов. Пластика филлерами решает проблему диспареунии – болезненного полового акта.

По словам специалиста, для интимной зоны используют только разрешенные в гинекологии филлеры. Для деликатной области важно применять проверенные и сертифицированные препараты. Это гарантирует длительный результат.

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