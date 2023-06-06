Путешествовать, но не самолетом: людям с этими заболеваниями опасно летать

Существует перечень заболеваний и состояний, при которых не стоит летать в самолете. Их перечислила врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Ирина Губанова.

Избегать полетов следует лицам с острыми инфекционными заболеваниями, декомпенсированной сердечной недостаточностью при наличии отеков и одышки, неконтролируемой бронхиальной астмой, аллергией с обострениями, беременностью более 36 недель, отитами, тяжелым сахарным диабетом, поливалентной аллергией.

Перепады давления влияют на внутрибрюшное давление, поэтому людям с болезнями ЖКТ стоит быть осторожными. Из-за гипоксии в небе может ухудшиться состояние людей с одышкой, анемией и респираторными заболеваниями. Люди с паническими атаками чувствуют себя в самолете гораздо хуже: на состояние влияют скопление людей, выброс гормонов стресса.

При полете возникают риски для людей с артрозами, заболеваниями позвоночника, тромбофлебитом.

К группе риска относятся пожилые с бронхиальной астмой, обструктивными болезнями легких, заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Если, несмотря на заболевания, человек принял решение лететь, то хроникам следует взять с собой аптечку, лицам с аэрофобией принять седативные препараты перед рейсом.

При пищевой аллергии следует уточнить меню на борту, а при венозной недостаточности требуется компрессионный трикотаж, а также следует прохаживаться по салону каждые 30 минут. Пожилым лучше лететь с сопровождающими. Важно выспаться, рекомендуется не пить кофе и энергетики, а также спиртное перед полетом, посоветовал специалист в разговоре с Газета.Ru.

Ранее стюардесса объяснила, почему опасно курить на борту. Бортпроводница предупредила, что современный самолет способен сгореть за 90 секунд.