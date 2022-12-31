Путешествие без болезни: способы адаптироваться к смене часовых поясов

Новогодние праздники – это не только прекрасная возможность побыть с родными, но и хорошее время для путешествий. Но врач предупреждает, что в разгар простуд и гриппа стоит помнить о своем здоровье, так как в поездке есть шанс подорвать иммунную систему.

Доктор Амит Арвиндекар дал несколько советов тем, кто собирается в новые места. Для начала стоит пройти обследование у врача и рассказать ему о своих планах в путешествии. Кроме того, нужно взять с собой аптечку с противовоспалительными и обезболивающими средствами, затычками для ушей, солнцезащитным кремом и средствами от солнечных ожогов, лекарством от укачивания и репеллентами (средства для отпугивания насекомых).

Эксперт советует сделать запас лекарств, особенно тех, которые отпускаются строго по рецепту врача.

«В самолете всегда кладите лекарства в ручную кладь, чтобы их легко можно было достать. При международных поездках проверяйте ограничения на отпускаемые по рецепту медикаменты в каждой стране, чтобы избежать риска их конфискации», – предупреждает Амит.

Врач также напомнил путешественникам о наличии синдрома смены часового пояса (джетлаг). Организм часто негативно реагирует на смену часового пояса или климата. В этих случаях нужно хорошо отдохнуть перед поездкой и пить много воды до, во время и после полетов.

«Нужно постараться побольше находиться при солнечном свете в течение дня, что поможет перезапустить биологические часы. Здоровый сон укрепит иммунную систему, восстановит аппетит и общее состояние организма», – добавил эксперт.

Амит отмечает, что во время путешествия не стоит забывать и о физической нагрузке. Это можно совместить с осмотром достопримечательностей. Таким образом можно снизить стресс и улучшить настроение.

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