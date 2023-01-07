19:02, 07 января 2023
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Пустит под откос: как первый опыт близости может искалечить мужчину
Первый опыт близости может искалечить жизнь мужчине.
Интимная жизнь оставляет отпечаток на жизни человека, особенно первый опыт, убежден сексолог Евгений Кульгавчук. Дело в том, что психосексуальное развитие должно пройти платонический, эротический и сексуальный этапы.
Если первый этап начинается сразу с эротического аспекта, то в будущем это может привести к сексуальным расстройствам или неспособности к любви. Сексолог отметил, что пользование интим-услугами на данном этапе может возрастить потребительское отношение.
«Любовная инвалидизация» наступает, если акт близости возник, а счастье от любви не произошло.
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