Пустит под откос: как первый опыт близости может искалечить мужчину

Интимная жизнь оставляет отпечаток на жизни человека, особенно первый опыт, убежден сексолог Евгений Кульгавчук. Дело в том, что психосексуальное развитие должно пройти платонический, эротический и сексуальный этапы.

Если первый этап начинается сразу с эротического аспекта, то в будущем это может привести к сексуальным расстройствам или неспособности к любви. Сексолог отметил, что пользование интим-услугами на данном этапе может возрастить потребительское отношение.

«Любовная инвалидизация» наступает, если акт близости возник, а счастье от любви не произошло.

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