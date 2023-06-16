Пушок над верхней губой: в чем причина усиленного роста волос на лице у женщин
Врач рассказала, когда пушок над верхней губой у женщин не норма.
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Пушок над верхней губой у женщин – норма. Но есть случаи, когда волосы в этой части лица начинают указывать на нарушения в организме. Их перечислила эндокринолог-диетолог Нина Белозерская.
По ее словам, даже темные и жесткие волосы над губой – норма, если они появились в результате наследственного фактора. Но когда они внезапно меняют плотность, цвет, длину – это указывает на сбой в организме.
Не следует в таком случае идти к косметологу – стоит найти причину изменений.
«Это может быть проявлением дисбаланса, когда повышаются мужские гормоны и снижаются женские, а также следствием нарушения работы надпочечников», — сказала врач Газете.Ru.
В этом случае следует обсуждать проблему с эндокринологом. Бывает, что рост волос на скулах и висках появляется при нарушении обмена веществ. Это происходит при ожирении или диабете.
Случается, что рост волос вызывают неправильно подобранные кремы или лекарства. Иногда причина кроется в поликистозе или нарушении функции гипофиза.
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