Пушок над верхней губой: в чем причина усиленного роста волос на лице у женщин

Пушок над верхней губой у женщин – норма. Но есть случаи, когда волосы в этой части лица начинают указывать на нарушения в организме. Их перечислила эндокринолог-диетолог Нина Белозерская.

По ее словам, даже темные и жесткие волосы над губой – норма, если они появились в результате наследственного фактора. Но когда они внезапно меняют плотность, цвет, длину – это указывает на сбой в организме.

Не следует в таком случае идти к косметологу – стоит найти причину изменений.

«Это может быть проявлением дисбаланса, когда повышаются мужские гормоны и снижаются женские, а также следствием нарушения работы надпочечников», — сказала врач Газете.Ru.

В этом случае следует обсуждать проблему с эндокринологом. Бывает, что рост волос на скулах и висках появляется при нарушении обмена веществ. Это происходит при ожирении или диабете.

Случается, что рост волос вызывают неправильно подобранные кремы или лекарства. Иногда причина кроется в поликистозе или нарушении функции гипофиза.

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