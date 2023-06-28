Пупок надо чистить обязательно: что произойдет, если эту часть тела игнорировать
Появится запах или образуется камень: хирург рассказал, почему надо чистить пупок.
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Пупок - часть тела, которая нуждается в гигиене, как спина, руки, туловище. Если его не чистить, возможны разные последствия. О них рассказал хирург Каран Раджан.
В пупке остаются волосы, отмершие клетки, частички ткани, жир. Если разных биоматериалов становится чрезмерно много, то возникнет пупочный камень, предупредил врач. Это, в свою очередь, провоцирует воспаление, или омфалит.
Из-за него появится специфический запах, который попросту неприятен. Другое следствие – риск инфекции.
Когда пупочный камень превратится в гнойное образование, возникнет абсцесс. В таком случае вмешательство хирурга обязательно.
К группе риска относятся люди с лишним весом и густыми волосами на теле.
Для гигиены пупка достаточно мыть его с мылом. В случае с глубоким пупком можно воспользоваться ватным диском. Однако каждый день тереть этот участок нельзя. Также не рекомендуется использовать спиртовые средства.
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