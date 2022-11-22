Психологи выяснили, какие люди занимаются сексом ради одобрения партнера

Ученые из Оклендского университета установили, как тип привязанности влияет на интимные отношения в паре. Информация об этом появилась в журнале Sex Research.

Существует теория, которая выделяет разные типы привязанности. Каждый из них объясняет свои виды реакций на те или иные ситуации в отношениях. Есть всего четыре основные модели: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая.

Человек с надежным типом привязанности не боится близости, не зависит от другого и умеет принимать и давать любовь. Тревожный характеризуется глубоким страхом быть брошенным, избегающий – боязнью эмоциональной близости. Тревожно-избегающий тип объединяет вышеперечисленные страхи.

В исследовании приняли участие 194 жителя Новой Зеландии, 93% из которых состояли в моногамных отношениях. Около 85% из них были женщины. Экспертов интересовала их модель поведения и сексуальная жизнь.

Выяснилось, что люди с тревожным типом привязанности чаще занимались сексом, чтобы избежать конфликта или по причинам самоутверждения. Люди с избегающим типом привязанности занимались сексом ради одобрения партнера. По их словам, они в меньшей степени удовлетворены своей интимной жизнью и более негативно относятся к сексу по сравнению с людьми, которые занимаются любовью ради удовольствия.

Ученые поделились, что в будущем хотят провести исследование с участием большего количества мужчин, чтобы получить более точные результаты.

Недавно ученые доказали, что вегетарианство помогает мужчинам в постели.