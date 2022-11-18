Учёные доказали, что вегетарианство помогает мужчинам в постели

Сенсационные выводы, опровергающие расхожую теорию, сделал американский врач Майкл Вассерман.

Проведя серию исследований, калифорнийский ученый обнаружил, что холестерин (неизбежный спутник мяса) не только закупоривает сосуды, но и замедляет кровоток к мужским половым органам.

Еще один козырь вегетарианства - отсутствие лишнего веса и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Это, в свою очередь, тоже несколько стабилизирует половую жизнь.

Единственное слабое место в научной теории Майкла - выборка реципиентов для составления статистики.

Сообщается, что американец проводил свои исследования в Уганде.

А в тех местах, как известно, с правильным питанием дела обстоят достаточно туго.