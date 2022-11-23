Психолог рассказал, как легко стать увереннее в себе и избавиться от стресса

Сомнения, страхи, низкая самооценка могут сильно мешать человеку по жизни и служить источниками сильного стресса. Клинический психолог Денис Долгов уверен – справиться с ними легко. Достаточно обратиться к методике «Круги силы».

Но что это такое и как поможет неуверенному в себе человеку обрести внутренние силы? Дело в том, что техника позволяет получить недостающие качества и свойства, а также избавиться от ненужного. Сама по себе методика несложная, но по словам эксперта, очень эффективная.

Для обретения уверенности нужно пройти всего лишь девять простых шагов.

Для начала определяем, каких качеств нам не хватает для достижения своих целей.

После этого нужно найти в месте, где вы находитесь, это недостающее качество, а также обозначить, куда стоит выбросить все ненужное. Определив эти местоположения в пространстве, переместите сознание на себя. Почувствуйте, где на вашем теле находится мешающее вам свойство личности. Постарайся максимально детально представить его: как выглядит, пахнет, какое оно на ощупь.

Четвертый шаг – подойдите к месту, которое выбрали в пространстве, и представьте, как избавляетесь от ненужного на вашем теле. Например, выбрасывайте его или выливайте, если оно жидкое. Затем сделайте шаг назад и убедитесь, что избавились от него. Если нет, повторите все еще раз.

После этого подойдите к месту, где находится нужное вам качество. Представьте его, причем обратите особое внимание на цвет, плотность, температуру и форму. Войдите в пространство, где находится качество и поглотите его. Если не получилось с первого раза, пробуйте еще.

Последним шагом нужно представить проблемную ситуацию и понять, изменилось ли что-то в вашей личности от избавления от ненужного и приобретения недостающих качеств.

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