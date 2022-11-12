Нельзя сказать! Названы топ-7 фраз для печального исхода

Коммуникация с людьми на первый взгляд кажется легкой задачей, однако нужно учитывать ряд нюансов. Речь идет об использовании токсичных фраз, которые могут «как топором отрубить» ваше общение.

В первом ряду токсичных высказываний психологи назвали фразы «У тебя нет выбора», «Это совсем не сложно», «Кто-то должен тебе сказать…». В любой ситуации можно найти решение, а отмечать незначимость проблемы собеседника – неуважение.

Фраза «Это напомнило мне…» может интерпретироваться собеседником так, будто вы его не слушаете. Упрек может возникнуть из-за выражений «Разве ты не можешь просто…», «Я не хочу ссориться, но…».

Отмечается, что фраза «Я знаю, что ты чувствуешь» выглядит поддерживающей, однако другой человек не может почувствовать весь спектр эмоций другого.