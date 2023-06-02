Психолог-консультант дала совет, как побороть страх одиночества и обрести себя

Психолог-консультант рассказала о ситуациях, когда страх остаться одиноким заставляет цепляться за прошлое, а также дала советы о способах борьбы с ним. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

По словам эксперта, этот страх может возникать, если в раннем возрасте не удалось справиться с переживанием одиночества. В качестве примера можно привести случай, когда ребенок резко почувствовал себя брошенным при разводе родителей, уходе или гибели кого-то из значимых взрослых.

«Во взрослом возрасте ему настолько невыносимо повторять этот сценарий, что он готов цепляться за любого, кто рядом», – отмечается в сообщении.

Специалист советует, что важно научиться жить в удовольствие без привязки к отношениям. Необходимо стать ценной женщиной для самой себя. Если избавиться от страха одиночества, то критерий в выборе партнера станет совсем другим.

«Вы начнете искать не любого, кто сможет закрыть брешь во внутреннем состоянии, а начнете обращать внимание на другие важные качества и ценности жизни», – подчеркивает эксперт.

По словам психолога, когда вы найдете эти ощущения внутри себя, то поймете, что одиночество не так уж страшно. Нужно получать удовольствие от контакта с собой и научиться закрывать свои потребности самостоятельно. Это даст возможность завязать отношения не с первым попавшимся партнером, а сделать свободный выбор.

«Не потому что без него вам плохо, а потому что с ним все хорошее усиливается», – заключает психолог-консультант.

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